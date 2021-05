USA | accelera la ripresa | record storico di nuove offerte di lavoro a marzo

Leggi su quifinanza

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Il numero didiregistrate anegli Stati Uniti ha raggiunto il numerodi 8,1 milioni, risultando il livello più alto dall’inizio della serie storica nel dicembre del 2000. Lo ha comunicato il Bureau of Labor Statistics, fornendo un segnale incoraggiante per ladel mercato del, dopo i segnali in chiaroscuro della settimana scorsa: lo stesso ente aveva comunicato la creazione di 266 mila posti dinei settori non agricoli, un dato sensibilmente inferiore ai 978 mila stimati dal consensus. Il dato odierno di 8,1 milioni è superiore alle stime degli analisti, che si aspettavano 7,5 milioni di “job openings”, e mostra un incremento di 597 mila unità rispetto al mese precedente. Ledi ...