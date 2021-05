Uomini e Donne puntata di oggi: Massimiliano e Vanessa si baciano, Eugenia rovina tutto (Di martedì 11 maggio 2021) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 11 maggio, vedremo che si parlerà abbastanza del trono di Massimiliano. Dopo la scelta di Samantha, andata in onda ieri, infatti, l’attenzione si sposterà sul suo amico e collega. La conduttrice manderà in onda le esterne che il tronista ha fatto con le sue corteggiatrici e L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 11 maggio 2021) Nelladidi, martedì 11 maggio, vedremo che si parlerà abbastanza del trono di. Dopo la scelta di Samantha, andata in onda ieri, infatti, l’attenzione si sposterà sul suo amico e collega. La conduttrice manderà in onda le esterne che il tronista ha fatto con le sue corteggiatrici e L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - elenabonetti : Il giudice Rosario Angelo Livatino è beato. Lui che ha insegnato ad essere testimoni credibili e ad amare la giusti… - gyn_lemon : RT @RinoSalvaRino: @gyn_lemon @Laila1231320 Forse in tanti, uomini e donne, non riescono a concepire che Twitter, come tanti social, è cazz… - Catapultato : Nel calcio femminile le donne possono fare le stesse cose che fanno gli uomini ma.... Senza Fallo ! -