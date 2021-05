Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 11/05/21 (Di martedì 11 maggio 2021) Arrivati all’11 di maggio io credo sia giunto il momento di tirare le somme e di dircelo chiaramente (cit): il trono di Massimiliano Mollicone è stato veramente ma veramente brutto. Infantile e scarsamente simpatico il tronista, infantili e scarsamente simpatiche le corteggiatrici, l’unica leggermente sopra la media, e cioè Federica Lucidi, se l’è data a gambe appena ha capito l’antifona, e a noi restano da vedere puntate con esterne da dodicenni, che io davvero mi sento male e mi sembra proprio di spiare il diario segreto degli adolescenti, e battibecchi gne gne che mi sembrano le mie figlie che si contendono il pupazzo di Masha. Nel battibecco tra Eugenia Rigotti e Vanessa Spoto, comunque, la più esilarante era Eugenia che cercava di atteggiarsi a gran donna saggia e vissuta che dispensa massime tipo ‘ma Vanessa, i problemi nella vita sono altri, credimi, ti assicuro che non morirai ... Leggi su isaechia (Di martedì 11 maggio 2021) Arrivati all’11 di maggio io credo sia giunto il momento di tirare le somme e di dircelo chiaramente (cit): il trono di Massimiliano Mollicone è stato veramente ma veramente brutto. Infantile e scarsamente simpatico il tronista, infantili e scarsamente simpatiche le corteggiatrici, l’unica leggermente sopra la media, e cioè Federica Lucidi, se l’è data a gambe appena ha capito l’antifona, e a noi restano da vedere puntate con esterne da dodicenni, che io davvero mi sento male e mi sembra proprio di spiare il diario segreto degli adolescenti, e battibecchi gne gne che mi sembrano le mie figlie che si contendono il pupazzo di Masha. Nel battibecco tra Eugenia Rigotti e Vanessa Spoto, comunque, la più esilarante era Eugenia che cercava di atteggiarsi a gran donna saggia e vissuta che dispensa massime tipo ‘ma Vanessa, i problemi nella vita sono altri, credimi, ti assicuro che non morirai ...

