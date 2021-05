Uomini e Donne, anticipazioni 11 maggio: dichiarazione d’amore di Vanessa a Massimiliano (Di martedì 11 maggio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 11 maggio: ecco come proseguirà il programma questo pomeriggio tra Trono Over e Classico. Uomini e Donne, anticipazioni 11 maggio: Sara chiude con Biagio L’appuntamento di ieri era terminato con il litigio tra Sara Zilli e Biagio Di Maro e quello di oggi riprenderà da qui. Vedremo poi Isabella e Andrea e Francesca e Amodio? Sempre nell’ambito del Trono Over dovremmo vedere come stanno procedendo la conoscenza appena iniziata tra Sara Ricci e Andrea F. e quella tra Francesca Babini e Amodio Curci, che dovrebbe ancora portarli a decidere di uscire insieme dalla trasmissione. Presto vedremo la scelta di Massimiliano: per ora Vanessa gli dichiara il suo amore e lo bacia senza telecamere ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 11 maggio 2021)11: ecco come proseguirà il programma questo pomeriggio tra Trono Over e Classico.11: Sara chiude con Biagio L’appuntamento di ieri era terminato con il litigio tra Sara Zilli e Biagio Di Maro e quello di oggi riprenderà da qui. Vedremo poi Isabella e Andrea e Francesca e Amodio? Sempre nell’ambito del Trono Over dovremmo vedere come stanno procedendo la conoscenza appena iniziata tra Sara Ricci e Andrea F. e quella tra Francesca Babini e Amodio Curci, che dovrebbe ancora portarli a decidere di uscire insieme dalla trasmissione. Presto vedremo la scelta di: per oragli dichiara il suo amore e lo bacia senza telecamere ...

