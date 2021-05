Unioni civili: Boschi, 'legge storica, emozioni di allora ripagano polemiche' (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - “11 maggio 2016: una delle emozioni più grandi dell'esperienza da ministro. Mettiamo la fiducia sulle Unioni civili e approviamo una legge storica. Tengo nel mio cuore i volti di quella battaglia. Le emozioni di allora ripagano dalle polemiche di ieri e di oggi. Viva l'amore, sempre”. Così in un tweet Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - “11 maggio 2016: una dellepiù grandi dell'esperienza da ministro. Mettiamo la fiducia sullee approviamo una. Tengo nel mio cuore i volti di quella battaglia. Ledidalledi ieri e di oggi. Viva l'amore, sempre”. Così in un tweet Maria Elena, presidente dei deputati di Italia Viva.

Advertising

ernestocarbone : 5 anni fa votai emozionato la legge sulle unioni civili.All’inizio ero scettico. Grazie sempre @matteorenzi per la… - CarlottaRicchet : RT @dadoricca: 5 anni di Unioni Civili e di civiltà. Grazie @matteorenzi - ninabecks1 : RT @ernestocarbone: 5 anni fa votai emozionato la legge sulle unioni civili.All’inizio ero scettico. Grazie sempre @matteorenzi per la sua… - GavaClaudio : RT @ZanAlessandro: 5 anni di Unioni Civili. L’11 maggio 2016 veniva approvata la #LeggeCirinnà, quanta emozione, quanta gioia, per una piet… - ninabecks1 : RT @dadoricca: 5 anni di Unioni Civili e di civiltà. Grazie @matteorenzi -