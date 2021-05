Unioni civili: Boschi, ‘legge storica, emozioni di allora ripagano polemiche’ (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “11 maggio 2016: una delle emozioni più grandi dell’esperienza da ministro. Mettiamo la fiducia sulle Unioni civili e approviamo una legge storica. Tengo nel mio cuore i volti di quella battaglia. Le emozioni di allora ripagano dalle polemiche di ieri e di oggi. Viva l’amore, sempre”. Così in un tweet Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “11 maggio 2016: una dellepiù grandi dell’esperienza da ministro. Mettiamo la fiducia sullee approviamo una legge. Tengo nel mio cuore i volti di quella battaglia. Ledidalle polemiche di ieri e di oggi. Viva l’amore, sempre”. Così in un tweet Maria Elena, presidente dei deputati di Italia Viva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

