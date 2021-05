Uncharted 4 è stato il primo titolo di Naughty Dog ad usare il facial mocap

Leggi su eurogamer

(Di martedì 11 maggio 2021) Nella giornata di ieriDog ha festeggiato il quinto compleanno di4: Fine di un Ladro. Uscito nel 2016 per PS4, ilaccolto calorosamente non solo dai giocatori, ma anche dalla stampa specializzata. Ora, in un lungo post retrospettivo, lo studio di sviluppo ha condiviso alcuni interessanti dettagli sul gioco, tra cui il fatto che4 ha superato la bellezza di 37 milioni di giocatori. Non solo, ma il team ha inoltre affermato che il quarto capitolo con protagonista Nathan Drake èilgiocoDog adil. "Èilprogetto in cui abbiamo utilizzato il...