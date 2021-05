Una Vita anticipazioni: URSULA shock, dopo la morte manderà lettere ai vicini e… (Di martedì 11 maggio 2021) URSULA Dicenta (Montse Alcoverro) non smetterà di torturare i suoi vicini nemmeno da morta. dopo essere stata uccisa da Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melè) su ordine di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), l’anziana farà sì che tutti i residenti di calle Acacias ricevano delle lettere scritte di suo pugno, tese a minare la loro sensibilità. Entriamo quindi nel dettaglio di questa storyline che prossimamente vedremo a Una Vita per capire meglio cosa succederà…. Leggi anche: UNA Vita, anticipazioni dal 17 al 22 maggio 2021 Una Vita, news: Agustina aggredisce Genoveva Se avete letto i nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni, sapete già che la prima a ricevere una lettera dall’aldilà sarà Genoveva, che apprenderà così che è ... Leggi su tvsoap (Di martedì 11 maggio 2021)Dicenta (Montse Alcoverro) non smetterà di torturare i suoinemmeno da morta.essere stata uccisa da Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melè) su ordine di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), l’anziana farà sì che tutti i residenti di calle Acacias ricevano dellescritte di suo pugno, tese a minare la loro sensibilità. Entriamo quindi nel dettaglio di questa storyline che prossimamente vedremo a Unaper capire meglio cosa succederà…. Leggi anche: UNAdal 17 al 22 maggio 2021 Una, news: Agustina aggredisce Genoveva Se avete letto i nostri precedenti post dedicati alle, sapete già che la prima a ricevere una lettera dall’aldilà sarà Genoveva, che apprenderà così che è ...

