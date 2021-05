Una Vita, anticipazioni spagnole: Felipe si schiera dalla parte di Marcia (Di martedì 11 maggio 2021) Nel corso delle prossime puntate di Una Vita si assisterà una fitta rete di intrighi e complotti compiuti da Ursula Dicenta prima di morire e che coinvolgeranno molti vicini di Acacias. Le anticipazioni spagnole della soap opera di Canale 5, infatti, raccontano che presto la diabolica ex domestica di Genoveva morirà proprio cadendo in una trappola della donna che si alleerà con Israel per liberarsi definitivamente di Ursula. La Salmeron, infatti, sarà nel pieno dei preparativi del suo matrimonio con Felipe e avrà il terrore che la Dicenta possa rivelare tutti i suoi segreti più scabrosi al futuro marito, a partire dalla sua responsabilità nell'arrivo di Santiago nel quartiere fino alla paternità del bambino che aspetta che potrebbe non essere dell'Alvarez Hermoso, ma dello stesso Becerra. Dunque, ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 11 maggio 2021) Nel corso delle prossime puntate di Unasi assisterà una fitta rete di intrighi e complotti compiuti da Ursula Dicenta prima di morire e che coinvolgeranno molti vicini di Acacias. Ledella soap opera di Canale 5, infatti, raccontano che presto la diabolica ex domestica di Genoveva morirà proprio cadendo in una trappola della donna che si alleerà con Israel per liberarsi definitivamente di Ursula. La Salmeron, infatti, sarà nel pieno dei preparativi del suo matrimonio cone avrà il terrore che la Dicenta possa rivelare tutti i suoi segreti più scabrosi al futuro marito, a partiresua responsabilità nell'arrivo di Santiago nel quartiere fino alla paternità del bambino che aspetta che potrebbe non essere dell'Alvarez Hermoso, ma dello stesso Becerra. Dunque, ...

Advertising

antoniospadaro : Quand’è che una persona sa chi è e quale è la sua ragione per vivere? Quando sta in trincea, quando ama, quando fa… - chetempochefa : “In questa festa della mamma, voglio ringraziare Michelle per essere una mamma così incredibile per le nostre ragaz… - LegaSalvini : #Bergesio: 'A 43 anni dal ritrovamento di #AldoMoro, oggi #9maggio, onoriamo le #vittimedelterrorismo. Una preghier… - ARitmoDelCuore : RT @ElisaCuccolo: LYU' ?? Musetto Dolce Pieno Di Speranza! Non Ha Mai Avuto Una Vita Vera, Trascorre Le Sue Giornate In Attesa Che Le Portin… - hopelessgrinch : RT @micdoingthings: buongiorno solo a chi si è svegliato di merda in una giornata di merda di un mese di merda di un anno di merda di una v… -