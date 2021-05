UNA VITA, anticipazioni puntata di mercoledì 12 e giovedì 13 maggio 2021 (Di martedì 11 maggio 2021) anticipazioni puntata 1169 di Una VITA di mercoledì 12 e giovedì 13 maggio 2021: Israel-Santiago Becerra ha comprato due biglietti per Cuba, mentre Marcia accetta di partire insieme a lui. Ciò per Genoveva va bene, ma la donna ricorda a Santiago che, prima di lasciare Puente Viejo, deve “occuparsi” di Ursula. Genoveva e Felipe, intanto, sono in procinto di annunciare il loro prossimo matrimonio! Leggi anche: Una VITA anticipazioni: URSULA shock, dopo la morte manderà lettere ai vicini e… Maite entra in ansia per l’eccessivo entusiasmo di Camino riguardo al loro rapporto sentimentale, tanto che chiede alla giovane Pasamar di stare molto attenta… José Miguel, Cinta e Arantxa sperano nell’antidoto per curare Bellita. Servante, Jacinto ... Leggi su tvsoap (Di martedì 11 maggio 2021)1169 di Unadi12 e13: Israel-Santiago Becerra ha comprato due biglietti per Cuba, mentre Marcia accetta di partire insieme a lui. Ciò per Genoveva va bene, ma la donna ricorda a Santiago che, prima di lasciare Puente Viejo, deve “occuparsi” di Ursula. Genoveva e Felipe, intanto, sono in procinto di annunciare il loro prossimo matrimonio! Leggi anche: Una: URSULA shock, dopo la morte manderà lettere ai vicini e… Maite entra in ansia per l’eccessivo entusiasmo di Camino riguardo al loro rapporto sentimentale, tanto che chiede alla giovane Pasamar di stare molto attenta… José Miguel, Cinta e Arantxa sperano nell’antidoto per curare Bellita. Servante, Jacinto ...

Advertising

chetempochefa : “In questa festa della mamma, voglio ringraziare Michelle per essere una mamma così incredibile per le nostre ragaz… - antoniospadaro : Quand’è che una persona sa chi è e quale è la sua ragione per vivere? Quando sta in trincea, quando ama, quando fa… - LegaSalvini : #Bergesio: 'A 43 anni dal ritrovamento di #AldoMoro, oggi #9maggio, onoriamo le #vittimedelterrorismo. Una preghier… - Lilliflo : RT @RosannaAvella: “Ideali amate voci di coloro che son morti o come i morti sono per noi perduti. A volte ci parlano in sogno a volte vib… - tuamamj : dimmi che non hai mai toccato una donna in vita tua senza dirmi che non hai mai toccato una donna in vita tua -

Ultime Notizie dalla rete : UNA VITA Verallia Italia adotta il printing rigenerato grazie a Sapi ... le stampanti usate beneficiano, dunque, di un allungamento del loro ciclo di vita residuo , che è pari a quello di una stampante nuova. 'Produciamo ogni giorno migliaia di contenitori in vetro, ...

Buongiorno mamma, attore di Michele svela: 'Sono stato aiutato' Raoul Bova, che nella fiction veste i panni di Guido Borghi, padre di quattro figli, si ritrova a vivere una vita complicata, visto che la moglie, interpretata appunto dalla Giannetta, è in coma da 7 ...

Una vita dedicata alla difesa dei diritti delle persone con disabilità Superando.it "Se affronterò il Lugano sarà molto speciale" Sparita la Coppa, dopo un'eventuale promozione o semplicemente in amichevole ci potrebbe essere la sfida tra lo svedese e il suo ex club: "Il Lugano è una squadra che occupa un posto enorme nel mio cu ...

Generali Employee Benefits (GEB): nel 2020 spinta su innovazione e partnership internazionali (Teleborsa) - Il mercato degli employee benefits e quello della salute si sono dimostrati resilienti ed hanno retto bene l'onda d'urto della crisi pandemica, consentendo a Generali Employee Benefits d ...

... le stampanti usate beneficiano, dunque, di un allungamento del loro ciclo diresiduo , che è pari a quello distampante nuova. 'Produciamo ogni giorno migliaia di contenitori in vetro, ...Raoul Bova, che nella fiction veste i panni di Guido Borghi, padre di quattro figli, si ritrova a viverecomplicata, visto che la moglie, interpretata appunto dalla Giannetta, è in coma da 7 ...Sparita la Coppa, dopo un'eventuale promozione o semplicemente in amichevole ci potrebbe essere la sfida tra lo svedese e il suo ex club: "Il Lugano è una squadra che occupa un posto enorme nel mio cu ...(Teleborsa) - Il mercato degli employee benefits e quello della salute si sono dimostrati resilienti ed hanno retto bene l'onda d'urto della crisi pandemica, consentendo a Generali Employee Benefits d ...