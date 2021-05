Una vita anticipazioni: Marcia lascia Acacias 38 senza raccontare la verità a Felipe? (Di martedì 11 maggio 2021) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 12 maggio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap in onda domani su Canale 5. Siamo giunti all’episodio 1168 di Acacias 38, domani vedremo la prima parte di questo nuovo episodio. Che cosa deciderò di fare Marcia, darà una seconda possibilità a quello che è in realtà il fratello di Santiago, e quindi suo cognato? Ma il giovane le dirà davvero tutto sul suo passato? Le dirà anche che ha avuto una relazione clandestina con Genoveva? Mentre Marcia medita sul da farsi, Felipe ignaro di tutto si concentra sulla sua relazione con Genoveva. Vuole che tutto sia perfetto in vista della nascita del bambino. Al momento ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 11 maggio 2021) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Unain onda il 12 maggio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da38 e che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap in onda domani su Canale 5. Siamo giunti all’episodio 1168 di38, domani vedremo la prima parte di questo nuovo episodio. Che cosa deciderò di fare, darà una seconda possibilità a quello che è in realtà il fratello di Santiago, e quindi suo cognato? Ma il giovane le dirà davvero tutto sul suo passato? Le dirà anche che ha avuto una relazione clandestina con Genoveva? Mentremedita sul da farsi,ignaro di tutto si concentra sulla sua relazione con Genoveva. Vuole che tutto sia perfetto in vista della nascita del bambino. Al momento ...

