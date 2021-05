Una Vita, anticipazioni 12 maggio: Genoveva vuole che Israel tolga di mezzo Ursula (Di martedì 11 maggio 2021) Una Vita, anticipazioni 12 maggio: puntate sempre più avvincenti ci aspettano. Continuerà la vicina di Marcia, Stantiago/Israel, Felipe, Genoveva ed Ursula. Vediamo come. Una Vita, anticipazioni 12 maggio: Marcia lascerà Acacias per sempre con Israel Nella puntata di mercoledì si dovrebbe continuare ad assistere all’annuncio ad Israel da parte di Marcia, che ha deciso di partire con lui per Cuba, dopo che il cognato le ha mostrato i due biglietti che ha acquistato e nonostante si sia spacciato per il suo defunto marito Santiago. Genoveva rammenta a Santiago che deve sbarazzarsi di Ursula In teoria continua l’accordo tra Genoveva ed ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 11 maggio 2021) Una12: puntate sempre più avvincenti ci aspettano. Continuerà la vicina di Marcia, Stantiago/, Felipe,ed. Vediamo come. Una12: Marcia lascerà Acacias per sempre conNella puntata di mercoledì si dovrebbe continuare ad assistere all’annuncio adda parte di Marcia, che ha deciso di partire con lui per Cuba, dopo che il cognato le ha mostrato i due biglietti che ha acquistato e nonostante si sia spacciato per il suo defunto marito Santiago.rammenta a Santiago che deve sbarazzarsi diIn teoria continua l’accordo traed ...

