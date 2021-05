Una vita, anticipazioni 11 maggio: l'arresto di Margarita (Di martedì 11 maggio 2021) Margarita vivrà uno dei momenti più brutti della sua vita. La donna, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 11 maggio, cadrà nella trappola tesagli da Cinta, Liberto ed Emilio e verrà arrestata per il tentato omicidio di Bellita. Nel frattempo, Camino organizzerà una cena a sorpresa per farsi perdonare la famiglia. Infine, Genoveva affiderà un incarico molto delicato e misterioso a Velasco. Una vita, trama 11 maggio: Margarita viene arrestata grazie ad Emilio e Liberto I Dominguez riceveranno il referto delle analisi di Bellita ed avranno la conferma che la donna è stata avvelenata da Margarita. La cantante, però, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 11 maggio 2021)vivrà uno dei momenti più brutti della sua. La donna, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 11, cadrà nella trappola tesagli da Cinta, Liberto ed Emilio e verrà arrestata per il tentato omicidio di Bellita. Nel frattempo, Camino organizzerà una cena a sorpresa per farsi perdonare la famiglia. Infine, Genoveva affiderà un incarico molto delicato e misterioso a Velasco. Una, trama 11viene arrestata grazie ad Emilio e Liberto I Dominguez riceveranno il referto delle analisi di Bellita ed avranno la conferma che la donna è stata avvelenata da. La cantante, però, come rivelano leUnainerenti ...

