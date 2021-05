Una riserva naturale per Hvaldimir, il beluga spia (Di martedì 11 maggio 2021) Quando la avvistarono per la prima volta al largo delle coste norvegesi la battezzarono Hvaldimir, dalla fusione della parola balena in norvegese (hval) e di Vladimir. Perché fin dal principio si è pensato che questo cetaceo fosse un beluga spia addestrato dai russi. E adesso si pensa a una riserva ad hoc per questo cetaceo. Ovviamente l’ipotesi che si tratti di un beluga addestrato per carpire informazioni a nazioni straniere non è mai stata avvallata dai russi. Ma l’imbracatura che fu trovata addosso al cetaceo usata per fargli portare una telecamera ha avvalorato l’ipotesi, insieme alla tradizione sovietica di addestrate questi animali come degli 007. E infatti il beluga addestrato lo è di sicuro. Il problema adesso è che Hvaldimir vive da solo in un habitat non ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 11 maggio 2021) Quando la avvistarono per la prima volta al largo delle coste norvegesi la battezzarono, dalla fusione della parola balena in norvegese (hval) e di Vladimir. Perché fin dal principio si è pensato che questo cetaceo fosse unaddestrato dai russi. E adesso si pensa a unaad hoc per questo cetaceo. Ovviamente l’ipotesi che si tratti di unaddestrato per carpire informazioni a nazioni straniere non è mai stata avvallata dai russi. Ma l’imbracatura che fu trovata addosso al cetaceo usata per fargli portare una telecamera ha avvalorato l’ipotesi, insieme alla tradizione sovietica di addestrate questi animali come degli 007. E infatti iladdestrato lo è di sicuro. Il problema adesso è chevive da solo in un habitat non ...

