Una piazza per Gabriella Ferri | Raggi | ha cantato nostra Roma

Roma – Roma dedica una piazza alla cantante Gabriella Ferri, icona della canzone popolare e dello stornello. La targa e' stata svelata oggi alla presenza della sindaca Virginia Raggi e del figlio della cantante, Seva Borzak, nel grande spazio aperto a ridosso del centro commerciale Maximo, sulla via Laurentina. "Oggi abbiamo voluto inaugurare questa piazza a una grandissima artista che ha cantato Roma, interpretato Roma con una voce potente che viene dal cuore, Gabriella Ferri", ha detto la sindaca Raggi ricordando "che la storia e' stata fatta tanto dagli uomini quanto dalle donne quindi e' giusto riconoscerle anche attraverso la toponomastica. Continueremo a ...

