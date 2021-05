Una panchina rossa per la prof Ornella Pinto, il padre: “Segnale forte” (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – “Questa panchina, per cui ringrazio l’autorità portuale e la Uil, e quella di ieri a Brusciano sono segnali forti che possono servire a riflettere una politica che è carente sotto tutti gli aspetti”. Così alla Dire Giuseppe Pinto, padre della 39enne Ornella vittima di femminicidio lo scorso marzo quando il compagno l’ha uccisa a coltellate nella sua casa nel cuore della notte. “Mia figlia – continua il padre di Ornella a margine dell’installazione di una panchina rossa al porto di Napoli nel giorno in cui la donna avrebbe compiuto 40 anni – era, è, una docente della pubblica istruzione, un apparato dello Stato, e non abbiamo avuto un messaggio. Una sola parlamentare (la deputata napoletana del gruppo misto Flora ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – “Questa, per cui ringrazio l’autorità portuale e la Uil, e quella di ieri a Brusciano sono segnali forti che possono servire a riflettere una politica che è carente sotto tutti gli aspetti”. Così alla Dire Giuseppedella 39ennevittima di femminicidio lo scorso marzo quando il compagno l’ha uccisa a coltellate nella sua casa nel cuore della notte. “Mia figlia – continua ildia margine dell’installazione di unaal porto di Napoli nel giorno in cui la donna avrebbe compiuto 40 anni – era, è, una docente della pubblica istruzione, un apparato dello Stato, e non abbiamo avuto un messaggio. Una sola parlamentare (la deputata napoletana del gruppo misto Flora ...

Advertising

ZZiliani : Il #Milan ha una squadra giovane e con qualche talento sicuro. #Pioli ne ha fatto qualcosa di meglio delle Armate B… - TolliVincenzo : @diego_tvl Se siamo ancora a giocarci la qualificazione a 3 giornate dalla fine, con una rosa nettamente superiore… - anteprima24 : ** Una panchina rossa per la prof Ornella Pinto, il padre: 'Segnale forte' ** - affinitomichele : @GiusvaPulejo @Federico_FR24 @SantucciFulvio Tra Rubén Amorim e l'esplosione di Conceicao in panchina sta prendendo… - filippo_persi : @pietromichi @FBiasin Sia Sarri che Pirlo non sono riusciti a dare una identità a questa squadra soprattutto per vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Una panchina Pioli: 'Milan forte a maturo, concentrati sul Toro' Abbiamo avuto una grande reazione dopo il rigore fallito da Kessie, dalla panchina ho avuto la sensazione di vedere in campo una squadra forte, tranquilla, è stata una bella risposta e dobbiamo ...

Pioli "Milan forte a maturo, concentrati sul Toro" Abbiamo avuto una grande reazione dopo il rigore fallito da Kessie, dalla panchina ho avuto la sensazione di vedere in campo una squadra forte, tranquilla, è stata una bella risposta e dobbiamo ...

Una panchina rossa a Gragliana Il Giornale di Barga online VIDEO, Iachini: "Con me si è avuto poca pazienza" Il tecnico viola, Beppe Iachini, ha parlato stamani in conferenza stampa della sua doppia esperienza sulla panchina della Fiorentina: "Lo scorso anno sono arrivato a novembre, quindi col tempo ...

Moratti: “Mourinho perfetto per la Roma, ha qualcosa in più degli altri” Massimo Moratti ha commentato l’approdo di Mourinho sulla panchina della Roma, ritenendolo il profilo perfetto per la panchina giallorossa ...

Abbiamo avutogrande reazione dopo il rigore fallito da Kessie, dallaho avuto la sensazione di vedere in camposquadra forte, tranquilla, è statabella risposta e dobbiamo ...Abbiamo avutogrande reazione dopo il rigore fallito da Kessie, dallaho avuto la sensazione di vedere in camposquadra forte, tranquilla, è statabella risposta e dobbiamo ...Il tecnico viola, Beppe Iachini, ha parlato stamani in conferenza stampa della sua doppia esperienza sulla panchina della Fiorentina: "Lo scorso anno sono arrivato a novembre, quindi col tempo ...Massimo Moratti ha commentato l’approdo di Mourinho sulla panchina della Roma, ritenendolo il profilo perfetto per la panchina giallorossa ...