AGI - Il confronto con la teoria della "pallottola magica" che uccise John Fitzgerald Kennedy viene spontaneo, e niente te lo toglie più dalla testa. Una dei due proiettili che attraversarono il corpo di Papa Wojtyla, il 13 maggio di quarant'anni fa, seguì un andamento che lasciò stupefatti i medici che presero in cura il Pontefice. Si contorse, quella traiettoria, cambiò direzione e raggiunse un fianco dove non avrebbe dovuto passare. Risultato: l'intestino perforato cinque volte ma nessun organo vitale compromesso; la colonna vertebrale che avrebbe potuto finire in pezzi e invece venne appena sfiorata. Ancora adesso non si trova spiegazione scientifica, perché lo sanno anche gli studenti al primo anno di medicina che i tessuti molli dell'organismo umano non hanno la consistenza per deviare una pallottola.

Ultime Notizie dalla rete : Una pallottola Diocesi: Lamezia Terme, un triduo per il 40° dell'attentato a Giovanni Paolo II al santuario di Cardolo Per San Giovanni Paolo II fu "una mano materna a guidare la traiettoria della pallottola e il Papa agonizzante, trasportato al Policlinico Gemelli, si fermò sulla soglia della morte. Tali momenti ...

'A Napoli non piove mai' film su Rai 2 con Sergio Assisi: trama, cast e curiosità In tv Sergio Assisi ha recitato in fiction di successo come Assunta Spina , Elisa di Rivombrosa 2 , Le ragazze dello Swing , Una pallottola nel cuore, Non ho niente da perdere e L'Allieva 3. ...

Una pallottola magica per il Papa che doveva morire AGI - Agenzia Italia Idris Elba protagonista di un nuovo film stile “Arma Letale” Idris Elba sarà il grande protagonista di un nuovo action thriller dal titolo Stay Frosty. La pellicola, descritta dalla stampa statunitense come una sorta di ritorno ai classici film d'azione degli a ...

Spunta la pista turca per le pallottole italiane in Myanmar La domanda resta sempre la stessa. Come ci sono finite delle pallottole con il marchio della Cheddite di Livorno nei diversi luoghi del Myanmar teatri di scontro tra la popolazione civile e i militari ...

