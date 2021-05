“Un milione di vaccini al giorno” Il piano di Figliuolo per accelerare ancora

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag – Undial, con l’aiuto di medici di famiglia e farmacie: è l’obiettivo a cui punta il commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Paolo. “L’imperativo categorico è. Abbiamo già fatto molto, ma dobbiamo allungare il passo. Il mio obiettivo è superare le 500mila somministrazioni alentro giugno“, dice il generale in una intervista alla Stampa.spiega che “in Italia ci sono circa 43mila medici di famiglia e 20mila farmacie. Se ogni medico inoculasse diecial, otterremmo 430mila dosi in più alle quali se ne potrebbero aggiungere altre 100mila per il ruolo delle farmacie. Le previsioni sono approssimative, ma se aggiungiamo a queste ...