Un busto dedicato a Lina Merlin inaugurato a Palazzo Madama

Advertising

qn_carlino : Senato, il busto dedicato a Lina Merlin sarà inaugurato domani - SanctiMartini : Largo #TitoLivioDeSanctis prende forma: agli arredi già donati dalla nostra associazione, il Comune di… -

Ultime Notizie dalla rete : busto dedicato

askanews

Insieme all'esposizione delè stata presentata una nuovaedizione dei discorsi di Lina Merlin con la prefazione dellapresidente Casellati. "Per celebrare al meglio Lina Merlin ho voluto ...... è un luogo magico che lui definiva: "Qui mi sento aArsizio del 1850", perché è un luogo ... si chiamava Dalù , e a lui hal'omonima lampada per Artemide" . Un architetto che ha lavorato ...Roma, 11 mag. (askanews) - 'Oggi è davvero una bella giornata, perché Lina Merlin, la prima donna eletta al Senato, torna a Palazzo Madama': così ...Avezzano - La Diocesi di Avezzano rende noto che, nel primo anniversario dalla morte di Padre Romolo Mariani e in occasione della solennità da San Luigi ...