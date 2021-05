Un busto al Senato per Lina Merlin. L’irriverente ritratto che ne fece la giornalista Gianna Preda (Di martedì 11 maggio 2021) “Buongiorno a tutti. Oggi Lina Merlin, prima donna eletta al Senato, torna a Palazzo Madama. Tra poco, scopriremo il busto bronzeo della nostra prima Senatrice. È un momento davvero importante per questa Istituzione, che ho fortemente voluto per il suo valore storico e simbolico”. Così la presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione della collocazione del busto bronzeo di Lina Merlin a Palazzo Madama. Nuova edizione dei discorsi di Lina Merlin Una celebrazione accompagnata da una nuova edizione dei discorsi di Lina Merlin, insegnante, socialista e antifascista, componente dell’Assemblea costituente. Il suo nome è legato soprattutto alla legge del 1958 che aboliva le case ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 maggio 2021) “Buongiorno a tutti. Oggi, prima donna eletta al, torna a Palazzo Madama. Tra poco, scopriremo ilbronzeo della nostra prima Senatrice. È un momento davvero importante per questa Istituzione, che ho fortemente voluto per il suo valore storico e simbolico”. Così la presidente delElisabetta Casellati in occasione della collocazione delbronzeo dia Palazzo Madama. Nuova edizione dei discorsi diUna celebrazione accompagnata da una nuova edizione dei discorsi di, insegnante, socialista e antifascista, componente dell’Assemblea costituente. Il suo nome è legato soprattutto alla legge del 1958 che aboliva le case ...

Advertising

PaolaLincetto : RT @SenatoStampa: #LinaMerlin. Scheda di attività parlamentare di Angelina #Merlin, #MadreCostituente e #Senatrice in I e II legislatura ht… - PaolaLincetto : RT @SenatoStampa: #LinaMerlin. Come già annunciato dal @Pres_Casellati, sarà inaugurato oggi a #PalazzoMadama il busto bronzeo della senatr… - PaolaLincetto : RT @AntonioDePoli: ???? Cerimonia di collocazione in #Senato del busto bronzeo di Lina #Merlin. Il coraggio, il pragmatismo e lo spirito batt… - LauraGaravini : #LindaMerlin ebbe il coraggio di andare controcorrente.E dire che no,non era normale vendere il proprio corpo.… - IsabellaRauti : RT @SenatoStampa: #LinaMerlin. Scheda di attività parlamentare di Angelina #Merlin, #MadreCostituente e #Senatrice in I e II legislatura ht… -

Ultime Notizie dalla rete : busto Senato Lina Merlin: Casellati, "figura di straordinaria attualità, di fronte alle incertezze della pandemia può essere fonte di ispirazione per il ... Lo ha affermato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso della cerimonia di inaugurazione del busto bronzeo di Lina Merlin, collocato al primo piano di ...

Il busto di Lina Merlin in Senato - 11 maggio L'11 maggio 2021 viene inaugurato, in Senato, il busto bronzeo della senatrice padovana Lina Merlin (Pozzonovo 1887 - Padova 1979) donato dal Comune di Padova per ricordare una donna che si è sempre battuta per i diritti e l'eguaglianza. ...

Senato, il busto dedicato a Lina Merlin sarà inaugurato domani il Resto del Carlino La Cronaca di Verona I segnali di una ripresa degli infortuni sul lavoro, dopo un anno caratterizzato da assoluta incertezza economica e lavorativa a causa della pandemia, erano già stati rilevati nell’ultimo bollettino t ...

Il busto di Lina Merlin in Senato – 11 maggio L'11 maggio 2021 viene inaugurato, in Senato, il busto bronzeo della senatrice padovana Lina Merlin (Pozzonovo 1887 - Padova 1979) donato dal Comune di Padova per ricordare una donna che si è sempre b ...

Lo ha affermato il presidente deldella Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso della cerimonia di inaugurazione delbronzeo di Lina Merlin, collocato al primo piano di ...L'11 maggio 2021 viene inaugurato, in, ilbronzeo della senatrice padovana Lina Merlin (Pozzonovo 1887 - Padova 1979) donato dal Comune di Padova per ricordare una donna che si è sempre battuta per i diritti e l'eguaglianza. ...I segnali di una ripresa degli infortuni sul lavoro, dopo un anno caratterizzato da assoluta incertezza economica e lavorativa a causa della pandemia, erano già stati rilevati nell’ultimo bollettino t ...L'11 maggio 2021 viene inaugurato, in Senato, il busto bronzeo della senatrice padovana Lina Merlin (Pozzonovo 1887 - Padova 1979) donato dal Comune di Padova per ricordare una donna che si è sempre b ...