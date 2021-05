Udinese travolta 5-1 | il Napoli balza al secondo posto

Advertising

KBCCHANNELTV : Napoli show, Udinese travolta 5-1 al Maradona: azzurri momentaneamente al secondo posto - infoitsport : Napoli, altro passo verso la Champions: Udinese travolta - sportal_it : Napoli, altro passo verso la Champions: Udinese travolta - Carlino_Ferrara : Zuberek mattatore: travolta l’Udinese -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese travolta

Prima dell'intervallo accorcia l'con un bel tiro angolato di Okaka (41'). Al 56' il tris del Napoli: errore di Musso che serve Lozano, il messicano non si impietosisce e trafigge il ...Commenta per primo Reazione o resa definitiva. La Juventus ,dal Milan nell'ultimo turno di campionato e ora quinta in classifica, affronta nel turno ...sera ospita al Maradona un'ormai ...Il Napoli travolge l'Udinese nell'anticipo della 36ª giornata di Serie A e lancia l'ennesimo segnali alle rivali nella lotta Champions League. Gattuso non vuole mollare un solo punto e vuole lasciare ...Il Napoli travolge l'Udinese nell'anticipo della 36ª giornata di Serie A e lancia l'ennesimo segnali alle rivali nella lotta Champions League. Gattuso non vuole mollare un solo punto e vuole lasciare ...