Tv: ascolti, prime time a fiction Rai1, Isola dei Famosi' al 19% di share (2) (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) – Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti ignoti – il ritorno' ha ottenuto 4.981.000 telespettatori e uno share del 19,7% mentre 'Striscia la notizia' su Canale5 è stata seguita da 4.282.000 telespettatori (share del 16,78%). Nella fascia preserale su Rai1 'L'Eredità' ha totalizzato 4.068.000 telespettatori raggiungendo uno share del 23,6%. Il programma di Canale5 'Avanti un altro!', invece, si è fermato a 3.276.000 telespettatori e a uno share del 19,93%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

