Turismo: Associazione affitti brevi a Garavaglia, supporto per settore (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Labitalia) - Presentate oggi a Roma al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, le istanze della categoria degli imprenditori italiani del vacation rental, un settore che 'pesa' 10 miliardi in termini di valore complessivo e conta oltre 200mila immobili gestiti professionalmente. Marco Celani, presidente Aigab-Associazione italiana gestori affitti brevi, e Francesco Zorgno, che siede nel direttivo dell'Associazione, hanno condiviso con il ministro Garavaglia i punti chiave di “un modello di ricettività sostenibile in grado di intercettare i nuovi bisogni dei viaggiatori meglio di altri segmenti”, hanno spiegato, “grazie a caratteristiche connaturate come la possibilità di godere una casa in maniera esclusiva, magari in una destinazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Labitalia) - Presentate oggi a Roma al ministro del, Massimo, le istanze della categoria degli imprenditori italiani del vacation rental, unche 'pesa' 10 miliardi in termini di valore complessivo e conta oltre 200mila immobili gestiti professionalmente. Marco Celani, presidente Aigab-italiana gestori, e Francesco Zorgno, che siede nel direttivo dell', hanno condiviso con il ministroi punti chiave di “un modello di ricettività sostenibile in grado di intercettare i nuovi bisogni dei viaggiatori meglio di altri segmenti”, hanno spiegato, “grazie a caratteristiche connaturate come la possibilità di godere una casa in maniera esclusiva, magari in una destinazione ...

