Triplette IWONDERFULL e non solo | i film della settimana

(Di martedì 11 maggio 2021) Saprete sicuramente cos’è, o ne avrete sentito parlare. Noi ne abbiamo trattato nelle ultime settimane: vediamo lacon le novità, quali sono i? Ildiè Is the Man Who’s Tall Happy? Una conversazione animata con Noam Chomsky. Si tratta una conversazione tra il regista Michel Gondry e il linguista Noam Chomsky, “uno di quegli intellettuali di cui il mondo ha bisogno”.: dal 22 aprile dal reportage di guerra al fumetto surrealista Michel Gondry incontra Noam Chomsky Secondo Gondry, il mondo ha bisogno di Chomsky ...

Disponibile a partire dal 28 gennaio unaricca di novità che spazia dal rock all'underground passando per l'hip hop. SCOPRIPer i tre film della, inoltre,ha realizzato 3 contenuti speciali in esclusiva: 3 extended Q&A con i registi , disponibili gratuitamente dal 14 gennaio per chi acquista i film. ...La Triplette di IWONDERFULL presenta tre film imperdibili. Sarà possibile trovarli a partire dal 13 maggio: vediamo quali sono i titoli.Gondry chiacchiera con Chomsky sulla felicità, mentre Bono, Tarantino, Angelina Jolie e tanti altri si raccontano. SCOPRI IWONDERFULL.