Trasporto pubblico, quattro ore di sciopero nazionale il 12 maggio. Usb: “Rimettere al centro la qualità della mobilità cittadina” (Di martedì 11 maggio 2021) Mercoledì 12 maggio scatta lo sciopero nazionale dei trasporti per quattro ore che coinvolgerà gran parte dei mezzi pubblici su gomma. Ad annunciarlo sono le associazioni del Trasporto pubblico: “La piattaforma di Usb Lavoro Privato vuole Rimettere al centro la qualità della mobilità cittadina e la qualità del lavoro – fanno sapere le sigle datoriali della mobilità Asstra, Anav e Agens – e rendere possibile un servizio pubblico sicuro e dignitoso che risponda in modo efficiente alle reali esigenze dei territori, in un contesto di lavoro sano e rispettoso degli operatori del settore”. Usb in una nota fa sapere che ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Mercoledì 12scatta lodei trasporti perore che coinvolgerà gran parte dei mezzi pubblici su gomma. Ad annunciarlo sono le associazioni del: “La piattaforma di Usb Lavoro Privato vuoleallae ladel lavoro – fanno sapere le sigle datorialiAsstra, Anav e Agens – e rendere possibile un serviziosicuro e dignitoso che risponda in modo efficiente alle reali esigenze dei territori, in un contesto di lavoro sano e rispettoso degli operatori del settore”. Usb in una nota fa sapere che ad ...

SonSempreIoEh : @shevathas producendo altro danno occupazionale. alla fine magari salvi il trasporto pubblico ma ti esplode in mano… - SonSempreIoEh : @shevathas uno scenario possibile è che tu hai un crollo dell'utenza perchè non prende più i mezzi per andare a lav… - SonSempreIoEh : @vivere_svizzera un 20-30% di utenti in meno si traduce in meno incassi. il trasporto pubblico romano è ultraindebi… - vivere_svizzera : @SonSempreIoEh in città come Milano o Roma, il trasporto pubblico potrebbe addirittura migliorare con 20-30% di ute… - SonSempreIoEh : senza quei flussi il trasporto pubblico andrà in sofferenza e l'unico modo per tenerlo in piedi sarà aumentare il prezzo dei biglietti. -

