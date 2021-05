Tragedia in Italia, l’addio improvviso di Pasquale e Chiara: sono morti insieme (Di martedì 11 maggio 2021) Una coppia originaria di Caserta ha perso la vita in un violento incidente in Toscana: Pasquale Vozza, 37enne sottoufficiale dell'Esercito, e Chiara Esposito, insegnante di 33 anni. La coppia viveva a Cremona, dove stavano tornando nel pomeriggio di ieri: ma lungo l'arteria autostradale Perugia-Bettolle, non lontano da Arezzo, è avvenuto il tragico incidente nel quale hanno perso la vita. Per cause ancora da accertare, l'automobile su cui viaggiavano si è improvvisamente ribaltata: Pasquale Vozza è morto sul colpo, sbalzato fuori dall'abitacolo. Chiara Esposito ha riportato invece lesioni gravissime ed è stata portata inizialmente in ospedale dove purtroppo è deceduta poco dopo a sua volta. Sconvolta la comunità di Casagiove: Pasquale era anche il nipote del sindaco Giuseppe Vozza, che ha ... Leggi su howtodofor (Di martedì 11 maggio 2021) Una coppia originaria di Caserta ha perso la vita in un violento incidente in Toscana:Vozza, 37enne sottoufficiale dell'Esercito, eEsposito, insegnante di 33 anni. La coppia viveva a Cremona, dove stavano tornando nel pomeriggio di ieri: ma lungo l'arteria autostradale Perugia-Bettolle, non lontano da Arezzo, è avvenuto il tragico incidente nel quale hanno perso la vita. Per cause ancora da accertare, l'automobile su cui viaggiavano si è improvvisamente ribaltata:Vozza è morto sul colpo, sbalzato fuori dall'abitacolo.Esposito ha riportato invece lesioni gravissime ed è stata portata inizialmente in ospedale dove purtroppo è deceduta poco dopo a sua volta. Sconvolta la comunità di Casagiove:era anche il nipote del sindaco Giuseppe Vozza, che ha ...

