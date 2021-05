Traffico Roma del 11-05-2021 ore 20:00 (Di martedì 11 maggio 2021) Luceverde Roma Ben ritrovati dalla redazione sulla Roma-firenze Ancora 3 km di fila per incidente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze altro incidente sulla carreggiata interna del raccordo all’altezza dell’uscita Anagnina incidente che sta provocando incolonnamenti a partire dalla Bufalotta sempre in interna risolto l’incidente segnalato in precedenza all’altezza di la galleria Trionfale permangono code a partire da via di Montespaccato sempre sul raccordo code questa volta per Traffico intenso in interna tra casse Salaria in esterna dalla Roma Fiumicino alla Romanina sulla tratto Urbano della Roma L’Aquila rallentamenti e code in uscita dalla città da Viale Togliatti fino al raccordo e tra Portonaccio e la tangenziale in entrambe le direzioni sulla ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione sulla-firenze Ancora 3 km di fila per incidente tra Ponzanono e Magliano Sabina verso Firenze altro incidente sulla carreggiata interna del raccordo all’altezza dell’uscita Anagnina incidente che sta provocando incolonnamenti a partire dalla Bufalotta sempre in interna risolto l’incidente segnalato in precedenza all’altezza di la galleria Trionfale permangono code a partire da via di Montespaccato sempre sul raccordo code questa volta perintenso in interna tra casse Salaria in esterna dallaFiumicino allanina sulla tratto Urbano dellaL’Aquila rallentamenti e code in uscita dalla città da Viale Togliatti fino al raccordo e tra Portonaccio e la tangenziale in entrambe le direzioni sulla ...

lucianonobili : Poco fa, via Gregorio XI. L’asfalto cede, per l’ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa… - CarloCalenda : Oggi a La Rustica, quartiere storico di Roma a cavallo tra 3 Municipi e questo complica gli interventi. Mancano ser… - simonebaldelli : In molte grandi città le carreggiate, per un motivo o per un altro, si restringono ogni giorno di più. Questo prob… - viabilitasdp : 20:03 #A24 Lavori tra Roma est e Nodo A24/A1 Milano-Napoli fino alle 06:00 del 12/05/2021 - viabilitasdp : 20:03 #A24 Lavori tra Castel Madama e Roma est fino alle 06:00 del 12/05/2021 -