Traduzioni e saggi di grande fascino | Ulisse | l’eterno viaggiatore ma anche l’uomo del ritorno

(Di martedì 11 maggio 2021) Mentre nella babele in cui viviamo siamo in cerca disperata della nostra Itaca e– primo uomo moderno – sembra la figura più congeniale cui ispirarsi, per superare la drammatica crisi globale,...

Advertising

carol_trash : Ridateci pubblicate le traduzioni e i saggi di Simonetta Spinelli e la sfavole di Simonetta Spinelli e tutto quello… - _EMANUELE_D : RT @bonfigliolimas2: piemontese, operò fino alla metà degli anni trenta con le traduzioni degli scrittori statunitensi contemporanei e con… - bonfigliolimas2 : piemontese, operò fino alla metà degli anni trenta con le traduzioni degli scrittori statunitensi contemporanei e c… - opinionadas : RT @giuliomeotti: Il Covid ha rafforzato la censura (quella seria, non su Fedez). Un anno clamoroso di falò di libri. Biografie, saggi, rom… -

Ultime Notizie dalla rete : Traduzioni saggi

Gazzetta del Sud

Tutto questo mentre nel mondo fioriscono nuovemostre e nuovi studi, sul viaggiatore simbolo dell eterna ricerca. In Italia arrivato per la prima volta il sequel dell Odissea ( Odisea nell ..., letture pubbliche, variazioni narrative come il fortunato romanzo Le terzine perdute di Dante, nel quale l'ipotesi di un incontro parigino tra il poeta e la mistica Marguerite ...La sua fragile grandezza, la sua sete di conoscenza: tra Omero e Dante, tra la mitologia antica e le domande moderne ...In edicola con il quotidiano una panoramica in 25 volumi dei migliori scrittori nipponici contemporanei. «L’assassinio del Commendatore» è il primo libro ...