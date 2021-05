Tra Siria, arresti e gas: la politica estera di Biden in Medio Oriente alle prese con la Turchia di Erdo?an (Di martedì 11 maggio 2021) La Turchia di Recep Tayyip Erdo?an aveva creato non pochi grattacapi agli Stati Uniti in Medio Oriente già al tempo dell’ex presidente Donald Trump. Il continuo interventismo di Ankara nel Nord della Siria in funzione anti-curda è stato più volte percepito come un non completo allineamento turco alle decisioni strategiche della Nato nella regione. E questo è stato vero a tal punto che quando Trump aveva espresso l’intenzione dell’esercito Usa di lasciare la Siria, così come avrebbe fatto in Afghanistan, ha subito dovuto fare un passo indietro in seguito alle preoccupazioni espresse dai comandanti delle Unità di protezione maschili e femminili. Secondo Ypg-Ypj, l’avanzata turca in Rojava avrebbe completamente cancellato l’esperienza dei curdi Siriani, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) Ladi Recep Tayyip Erdo?an aveva creato non pochi grattacapi agli Stati Uniti ingià al tempo dell’ex presidente Donald Trump. Il continuo interventismo di Ankara nel Nord dellain funzione anti-curda è stato più volte percepito come un non completo allineamento turcodecisioni strategiche della Nato nella regione. E questo è stato vero a tal punto che quando Trump aveva espresso l’intenzione dell’esercito Usa di lasciare la, così come avrebbe fatto in Afghanistan, ha subito dovuto fare un passo indietro in seguitopreoccupazioni espresse dai comandanti delle Unità di protezione maschili e femminili. Secondo Ypg-Ypj, l’avanzata turca in Rojava avrebbe completamente cancellato l’esperienza dei curdini, ...

