Toyota - Cinque grandi azionisti criticano Akio Toyoda per le posizioni sull'elettrico (Di martedì 11 maggio 2021) Akio Toyoda, amministratore delegato della Toyota e presidente della Japan Automobile Manufacturers Association, è finito nel mirino di alcuni grandi investitori istituzionali per la sua visione industriale: Cinque azionisti della Casa nipponica hanno infatti criticato il manager per aver sollevato dubbi sulle politiche del governo di Tokyo, e in particolare sull'ipotesi di introdurre, nei prossimi anni, un divieto alla vendita di auto endotermiche. A puntare il dito contro il ceo del colosso automobilistico asiatico sono grandi fondi di investimento e pensionistici che attualmente gestiscono risparmi per circa 500 miliardi di dollari (411 miliardi di euro) e che, per la maggior parte, sono accomunati dall'origine geografica, visto che ... Leggi su quattroruote (Di martedì 11 maggio 2021), amministratore delegato dellae presidente della Japan Automobile Manufacturers Association, è finito nel mirino di alcuniinvestitori istituzionali per la sua visione industriale:della Casa nipponica hanno infatti criticato il manager per aver sollevato dubbie politiche del governo di Tokyo, e in particolare'ipotesi di introdurre, nei prossimi anni, un divieto alla vendita di auto endotermiche. A puntare il dito contro il ceo del colosso automobilistico asiatico sonofondi di investimento e pensionistici che attualmente gestiscono risparmi per circa 500 miliardi di dollari (411 miliardi di euro) e che, per la maggior parte, sono accomunati dall'origine geografica, visto che ...

