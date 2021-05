Torvaianica, petizione per realizzare la spiaggia per disabili: le dichiarazioni del Sindaco (Di martedì 11 maggio 2021) petizione per realizzare una spiaggia per disabili a Torvaianica, le dichiarazioni del Sindaco Adriano Zuccalà: “Ho incontrato ieri il sig. Proietti, papà di Giorgia, proprio sulla passeggiata a mare di Torvaianica. Ci siamo confrontati sulla sua idea e gli ho spiegato come riuscire a portarla avanti. Come amministrazione comunale, sono 3 anni che forniamo un servizio pubblico e gratuito per garantire l’accesso alle spiagge libere ai disabili, installando delle passerelle che portano fino in spiaggia e fornendo sedie job in corrispondenza delle 8 torrette di salvataggio con personale formato. Ma sappiamo che si può fare di più per i nostri concittadini e turisti disabili, per questo siamo felici che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 maggio 2021)perunaper, ledelAdriano Zuccalà: “Ho incontrato ieri il sig. Proietti, papà di Giorgia, proprio sulla passeggiata a mare di. Ci siamo confrontati sulla sua idea e gli ho spiegato come riuscire a portarla avanti. Come amministrazione comunale, sono 3 anni che forniamo un servizio pubblico e gratuito per garantire l’accesso alle spiagge libere ai, installando delle passerelle che portano fino ine fornendo sedie job in corrispondenza delle 8 torrette di salvataggio con personale formato. Ma sappiamo che si può fare di più per i nostri concittadini e turisti, per questo siamo felici che ...

Advertising

CorriereCitta : Torvaianica, petizione per realizzare la spiaggia per disabili: le dichiarazioni del Sindaco - pastore_arturo : Spiaggia per disabili a Torvaianica - Firma la petizione! - boground : Spiaggia per disabili a Torvaianica - Firma la petizione! - francoturra : Spiaggia per disabili a Torvaianica - Firma la petizione! - programma_casa : Spiaggia per disabili a Torvaianica - Firma la petizione! -