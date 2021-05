Torino-Milan, Pioli: “Non abbiamo ancora fatto nulla. Tutto sulle condizioni di Ibra” (Di martedì 11 maggio 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà Torino-Milan.Diversi sono stati i temi trattati in conferenza stampa dal tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro Belotti e compagni, in programma mercoledì sera allo Stadio "Olimpico-Grande Torino": dalle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, uscito anzitempo il terreno di gioco per un problema al ginocchio lo scorso weekend, alle prestazioni offerte di recente dalla squadra, reduce dalla vittoria conquistata all'Allianz Stadium contro la Juventus."Una delle nostre qualità è l'equilibrio: cosi come non ci siamo demoralizzati dopo la Lazio, così non ci faremo distrarre dalla vittoria con la Juve. Siamo concentrati, è una gara importantissima, c'è bisogno di fare ancora dei punti. Le scelte che ... Leggi su mediagol (Di martedì 11 maggio 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà.Diversi sono stati i temi trattati in conferenza stampa dal tecnico del, Stefano, alla vigilia della sfida contro Belotti e compagni, in programma mercoledì sera allo Stadio "Olimpico-Grande": dalledi Zlatanhimovic, uscito anzitempo il terreno di gioco per un problema al ginocchio lo scorso weekend, alle prestazioni offerte di recente dalla squadra, reduce dalla vittoria conquistata all'Allianz Stadium contro la Juventus."Una delle nostre qualità è l'equilibrio: cosi come non ci siamo demoralizzati dopo la Lazio, così non ci faremo distrarre dalla vittoria con la Juve. Siamo concentrati, è una gara importantissima, c'è bisogno di faredei punti. Le scelte che ...

