Torino-Milan, Pioli: “Ibra assente. Siamo in un momento decisivo del campionato” (Di martedì 11 maggio 2021) Torino-Milan, Pioli in conferenza stampa: “La vittoria con la Juventus ci può dare fiducia, ma non abbiamo ancora fatto niente”. CARNAGO (VARESE) – Vigilia di Torino-Milan per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i granata, in programma alle 20:45 di mercoledì 12 maggio 2021. Torino-Milan, la conferenza stampa di Stefano Pioli In conferenza stampa Stefano Pioli ha analizzato tutte le difficoltà di questa sfida. “Non sono preoccupato – ha detto il tecnico rossonero riportato da tuttomercatoweb.com – dobbiamo giocare con la stessa attenzione e motivazione per non dare riferimento alla loro difesa Siamo entrati in un ... Leggi su newsmondo (Di martedì 11 maggio 2021)in conferenza stampa: “La vittoria con la Juventus ci può dare fiducia, ma non abbiamo ancora fatto niente”. CARNAGO (VARESE) – Vigilia diper Stefano. Il tecnico rossonero in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i granata, in programma alle 20:45 di mercoledì 12 maggio 2021., la conferenza stampa di StefanoIn conferenza stampa Stefanoha analizzato tutte le difficoltà di questa sfida. “Non sono preoccupato – ha detto il tecnico rossonero riportato da tuttomercatoweb.com – dobbiamo giocare con la stessa attenzione e motivazione per non dare riferimento alla loro difesaentrati in un ...

