TORINO-MILAN: la conferenza stampa di Pioli / News (Di martedì 11 maggio 2021) Domani si giocherà TORINO-MILAN, trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, e oggi ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa. Nella video News un estratto con le dichiarazioni migliori del tecnico rossonero. Leggi su pianetamilan (Di martedì 11 maggio 2021) Domani si giocherà, trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, e oggi ha parlato Stefanoin. Nella videoun estratto con le dichiarazioni migliori del tecnico rossonero.

Advertising

ManoloMonari : @Andrea_Lorenzon Il Milan non vince a Torino dal dicembre 2012. Quella fu l'ultima qualificazione Champions dei rossoneri. - gianluca_sarto : #Torino, per il #Milan sono possibili diversi cambi di formazione. Lyanco, Linetty, Baselli, Rodriguez in lizza per… - NuovoNando : RT @_schiaffino__: molto preoccupato per Torino - Milan - Toro_News : ? | PROBABILE FORMAZIONE Come giocherà il #Milan contro il #Torino domani sera alle 20.45? Niente #Ibrahimovic per… - PianetaMilan : Qualche dubbio per Stefano #Pioli in vista di #TorinoMilan ?? Questa la probabile formazione rossonera ???? -