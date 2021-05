Tokyo 2021, domani l’Italvolley femminile si vaccina nell’hub di Milano. Presenti anche Malagò e Mornati (Di martedì 11 maggio 2021) Prosegue il percorso di avvicinamento dell’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 dal punto di vista delle vaccinazioni anti-Covid da parte degli atleti che prenderanno parte alla spedizione tricolore in Giappone. domani sarà il turno della Nazionale di pallavolo femminile, con le ragazze (attualmente in ritiro a Cavalese) che riceveranno la prima dose del vaccino alle ore 14 in quel di Milano. Si tratta della prima vaccinazione in ottica Tokyo 2021 per atleti non appartenenti ai gruppi militari (che invece hanno già cominciato da qualche settimana). Per l’occasione saranno Presenti nell’hub allestito al Palazzo delle Scintille anche il Presidente del CONI Giovanni ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) Prosegue il percorso di avvicinamento dell’Italia ai Giochi Olimpici didal punto di vista dellezioni anti-Covid da parte degli atleti che prenderanno parte alla spedizione tricolore in Giappone.sarà il turno della Nazionale di pallavolo, con le ragazze (attualmente in ritiro a Cavalese) che riceveranno la prima dose del vaccino alle ore 14 in quel di. Si tratta della primazione in otticaper atleti non appartenenti ai gruppi militari (che invece hanno già cominciato da qualche settimana). Per l’occasione sarannoallestito al Palazzo delle Scintilleil Presidente del CONI Giovanni ...

