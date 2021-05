Tiro a volo | Coppa del Mondo Lonato 2021 | l’Italia si impone nello skeet femminile con Bacosi-Cainero-Di Marziantonio

(Di martedì 11 maggio 2021) Una grande vittoria.dello, alla presenza del presidente della FITAV Luciano Rossi e del CONI Giovanni Malagò, si è imposta infatti nel concorso a squadre all’interno del programma della terza tappa delladeldi, in corso di svolgimento adel Garda, dove un clima da tregenda (vista l’abbondante pioggia e il cielo scurissimo) hanno fatto da cornice al contest. Il trio formato da Diana, Chiarae Chiara Di– dopo aver totalizzato l’incredibile score di 498 in qualificazione – si è rivelato il più forte anche nel “Gold medal match” battendo 6-4 gli USA, che schieravano a loro volta Amber English, ...

CLASSIFICA ALL - TIME ITALIANA DI PRESENZE ALLE OLIMPIADI 8 : Piero D'Inzeo e Raimondo d'Inzeo (Equitazione), Josefa Idem (Canoa) 7 : Giovanni Pellielo () 6 : Andrea Benelli (), ...Un'opportunità presa al. Ormai è ufficiale: il montemurlese Marco Innocenti, medaglia d'argento a Rio 2016, allenerà e accompagnerà Danka Bartekova, campionessa dialdella nazionale slovacca, alle Olimpiadi di Tokyo 2021 , che si dovrebbero aprire alla fine di luglio in Giappone. Un nuovo ruolo, dunque, per il campione del double trap, nato e ...Una grande vittoria. L'Italia dello skeet femminile, alla presenza del presidente della FITAV Luciano Rossi e del CONI Giovanni Malagò, si è imposta infatti nel concorso a squadre all'interno del prog ...Un'opportunità presa al volo. Ormai è ufficiale: il montemurlese Marco Innocenti, medaglia d’argento a Rio 2016, allenerà e accompagnerà Danka Bartekova, ...