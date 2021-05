The Tax Collector: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di martedì 11 maggio 2021) The Tax Collector: trama, cast, trailer e streaming del film Questa sera, martedì 11 maggio 2021, su Sky Cinema Uno va in onda il film The Tax Collector, un thriller del 2020 diretto da David Ayer. Appuntamento dalle 21.15 con questo film drammatico con protagonisti Bobby Soto, Shia LaBeouf e George Lopez. Ma vediamo insieme qual è la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in streaming. Trama Il film racconta la storia di David Cuevas (Bobby Soto), che insieme al suo partner Creeper (Shia LaBeouf), lavora come “esattore delle tasse” per conto del boss del crimine Wizard. I due riscuotono il pizzo in tutta la città, assicurandosi che le persone paghino per non avere ritorsioni. Quando un vecchio rivale di Wizard torna a Los Angeles dal Messico mette in pericolo l’intera gang e David ... Leggi su tpi (Di martedì 11 maggio 2021) The Tax: trama, cast, trailer e streaming delQuesta sera, martedì 11 maggio 2021, su Sky Cinema Uno va in onda ilThe Tax, un thriller del 2020 diretto da David Ayer. Appuntamento dalle 21.15 con questodrammatico con protagonisti Bobby Soto, Shia LaBeouf e George Lopez. Ma vediamo insieme qual è la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in streaming. Trama Ilracconta la storia di David Cuevas (Bobby Soto), che insieme al suo partner Creeper (Shia LaBeouf), lavora come “esattore delle tasse” per conto del boss del crimine Wizard. I due riscuotono il pizzo in tutta la città, assicurandosi che le persone paghino per non avere ritorsioni. Quando un vecchio rivale di Wizard torna a Los Angeles dal Messico mette in pericolo l’intera gang e David ...

Martedi 11 Maggio 2021 Sky e Premium Cinema, The Tax Collector
The Tax Collector Dal regista di 'Fury', un action potente con Shia LaBeouf e Bobby Soto. Il ritorno a Los Angeles di un gangster rivale mette in pericolo la vita di uno spietato esattore delle tasse

