The Protégé | il trailer del film con star Samuel L Jackson | Michael Keaton e Maggie Q

Leggi su movieplayer

(Di martedì 11 maggio 2021)L.Q esono i protagonisti di The, un nuovo thriller di cui è stato condiviso il. Theè il nuovoconL.Q eJeaton di cui è stato condiviso il primo. Ilato regala qualche anticipazione delle spettacolari sequenze d'azione contenute nel thriller, tra esplosioni, inseguimenti e sparatorie. Ilprodotto da Lionsgate si intitolava in precedenza The Asset ed è stato diretto da Martin Campbell e scritto da Richard Wenk. Al centro della storia ci saranno Rembrandt (...