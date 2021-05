Tesla sospende piani per nuova fabbrica a Shanghai su tensioni USA-Cina

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) –avrebbe sospeso i suoiper acquistare un nuovo terreno dove espandere la suadia causa delletra USA e, con i dazi attualmente in vigore che renderebbero anti-economico esportare poi le auto negli Stati Uniti. Con tariffe del 25% sui veicoli elettrici cinesi importati – imposti in aggiunta ai prelievi esistenti sotto l’ex presidente Donald Trump e ancora in vigore – la società fondata da Elon Musk non intenderebbe investire ulteriormente sulla produzione cinese, secondo quanto riporta Reuters.aveva in precedenza preso in considerazione l’espansione delle esportazioni della sua Model 3 entry-level prodotta ina più mercati, inclusi gli Stati Uniti, hanno riferito fonti a Reuters. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Tesla sospende

Borsa Italiana

Il sell off sui titoli tecnologici travolge l'azionario globale e continua a Wall Street, dove i futures sul Nasdaq sono ampiamente sotto pressione, in calo di oltre l'1,4%, a 13.184 punti. I futures ...