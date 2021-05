Terrorismo, estinta la pena per prescrizione per Luigi Bergamin. Dopo 30 anni cade l’interesse dello Stato a eseguire la pena (Di martedì 11 maggio 2021) Più di 30 anni dalla sentenza che non è mai stata eseguita. La Corte d’assise di Milano – come riporta l’Ansa – quindi ha dichiarato l’estinzione della pena per prescrizione per Luigi Bergamin, il terrorista che si è costituito in Francia Dopo il blitz delle Forze dell’Ordine di fine aprile che ha portato all’arresto in totale di nove ex esponenti degli anni di piombo. Tutti tornati in libertà per ordine del Tribunale di Parigi. Il collegio, presidente Ilio Manucci Pacini e giudice a latere Ilaria Simi De Burgis, ha accolto il ricorso del difensore Giovanni Ceola. Il verdetto per Bergamin era “irrevocabile” l’8 aprile del 1991 e passati 30 anni, che sono scattati un mese fa, la sentenza non è più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Più di 30dalla sentenza che non è mai stata eseguita. La Corte d’assise di Milano – come riporta l’Ansa – quindi ha dichiarato l’estinzione dellaperper, il terrorista che si è costituito in Franciail blitz delle Forze dell’Ordine di fine aprile che ha portato all’arresto in totale di nove ex esponenti deglidi piombo. Tutti tornati in libertà per ordine del Tribunale di Parigi. Il collegio, presidente Ilio Manucci Pacini e giudice a latere Ilaria Simi De Burgis, ha accolto il ricorso del difensore GiovCeola. Il verdetto perera “irrevocabile” l’8 aprile del 1991 e passati 30, che sono scattati un mese fa, la sentenza non è più ...

