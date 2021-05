Terribile incidente sulla Braccianese: bimba vola fuori dal finestrino e la mamma resta incastrata nell’auto (Di martedì 11 maggio 2021) Un tragico incidente stradale ha coinvolto ieri una giovane mamma di 38 anni con la sua piccola, lungo la strada provinciale Braccianese Claudia. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, a Civitavecchia, lungo l’incrocio con via della Repubblica alle 15:40 circa. Le dinamiche del sinistro sono ancora sotto il vaglio dei Carabinieri ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la donna – a bordo di una Chevrolet Spark – abbia perso il controllo ribaltandosi con l’auto. Mentre la vettura sbandava e trascinava l’auto oltre il Guard Rail, la figlia – di circa 10 anni – è volata fuori dalla vettura; mentre la madre è rimasta incastrata tra le lamiere. Leggi anche: Choc sulla Pontina: attraversa a piedi la statale, auto lo travolge. Ecco cosa è successo I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 maggio 2021) Un tragicostradale ha coinvolto ieri una giovanedi 38 anni con la sua piccola, lungo la strada provincialeClaudia. L’è avvenuto ieri pomeriggio, a Civitavecchia, lungo l’incrocio con via della Repubblica alle 15:40 circa. Le dinamiche del sinistro sono ancora sotto il vaglio dei Carabinieri ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la donna – a bordo di una Chevrolet Spark – abbia perso il controllo ribaltandosi con l’auto. Mentre la vettura sbandava e trascinava l’auto oltre il Guard Rail, la figlia – di circa 10 anni – ètadalla vettura; mentre la madre è rimastatra le lamiere. Leggi anche: ChocPontina: attraversa a piedi la statale, auto lo travolge. Ecco cosa è successo I ...

