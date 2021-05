Tennis: Trevisan eliminata al primo turno agli Internazionali (Di martedì 11 maggio 2021) La toscana sconfitta in tre set dalla kazaka Shvedova ROMA - Martina Trevisan esce di scena al primo turno agli Internazionali d'Italia, Wta 1000 dotato di un montepremi di 1.577.613 dollari, che si ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) La toscana sconfitta in tre set dalla kazaka Shvedova ROMA - Martinaesce di scena ald'Italia, Wta 1000 dotato di un montepremi di 1.577.613 dollari, che si ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Internazionali Bnl d'Italia, eliminate Trevisan e Cocciaretto dal tabellone femminile. In campo Sonego e Berrettini htt… - IlmsgitSport : Internazionali Bnl d'Italia, eliminate Trevisan e Cocciaretto dal tabellone femminile. In campo Sonego e Berrettini - ilmessaggeroit : Internazionali Bnl d'Italia, eliminate Trevisan e Cocciaretto dal tabellone femminile. In campo Sonego e Berrettini - ansa_lazio : Tennis, Open d'Italia: out la Trevisan, Shvedova al 2/o turno - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tennis, Open d'Italia: out la Trevisan, Shvedova al 2/o turno: (ANSA) - ROMA, 11 MAG - Martina Tre… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Trevisan Open d'Italia: out la Trevisan, Shvedova al 2/o turno Martina Trevisan viene eliminata dagli Internazionali al primo turno per mano della kazaka Yaroslava Shvedova, n.665 Wta (in gara con il ranking protetto) in 2h34' di gioco, con il punteggio di 6 - 0, 6 - 7, ...

Tennis: Trevisan eliminata al primo turno agli Internazionali La toscana sconfitta in tre set dalla kazaka Shvedova ROMA - Martina Trevisan esce di scena al primo turno agli Internazionali d'Italia, Wta 1000 dotato di un montepremi di 1.577.613 dollari, che si disputano sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. La 27enne ...

Tennis, Open d'Italia: out la Trevisan, Shvedova al 2/o turno ANSA Nuova Europa Roma, Shvedova torna alla vittoria dopo quasi 4 anni: sconfitta Martina Trevisan La tennista toscana, in vantaggio per 5 giochi a 3 sia nel secondo che nel terzo set, subisce la rimonta dell’avversaria ed esce di scena al primo turno.

Trevisan, clamorosa eliminazione agli Internazionali! ROMA - Dopo Camila Giorgi un'altra tennista azzurra abbandona gli Internazionali d'Italia al primo turno. Si tratta di Martina Trevisan, ko contro la kazaka Yaroslava Shvedova dopo una partita ...

Martinaviene eliminata dagli Internazionali al primo turno per mano della kazaka Yaroslava Shvedova, n.665 Wta (in gara con il ranking protetto) in 2h34' di gioco, con il punteggio di 6 - 0, 6 - 7, ...La toscana sconfitta in tre set dalla kazaka Shvedova ROMA - Martinaesce di scena al primo turno agli Internazionali d'Italia, Wta 1000 dotato di un montepremi di 1.577.613 dollari, che si disputano sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. La 27enne ...La tennista toscana, in vantaggio per 5 giochi a 3 sia nel secondo che nel terzo set, subisce la rimonta dell’avversaria ed esce di scena al primo turno.ROMA - Dopo Camila Giorgi un'altra tennista azzurra abbandona gli Internazionali d'Italia al primo turno. Si tratta di Martina Trevisan, ko contro la kazaka Yaroslava Shvedova dopo una partita ...