Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MADRID, BERRETTINI IN FINALE BATTUTO RUUD IN 2 SET (6-4, 6-4) ??… - ansa_lazio : Tennis:Open Italia; Sonego a 2/o turno, ora derby con Mager - ansa_lazio : Tennis: Open d'Italia; Thiem, ci stiamo avvicinando ai big 3 - ansa_lazio : Tennis: Open d'Italia: Musetti fuori al 2/o turno, avanza Opelka - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Open d'Italia, Thiem: 'Ci stiamo avvicinando ai big 3' -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Open

ANSA Nuova Europa

... sapendo superare l'esperienza del francese con la qualità del suoe imponendosi per 6 - 4 5 ... nel rematch della finale degli Us2017, la batte per 4 - 6 6 - 2 7 - 5. Si qualifica anche ...Si ferma al secondo turno l'avventura di Lorenzo Musetti agli Internazionali didi Roma. Dopo le tre uscite in campo femminile, il giovane talento azzurro è stato eliminato dallo statunitense in due set con un doppio 6 - 4 in appena un'ora e tredici minuti di gioco. .ROMA, 11 MAG - Torna Tennis & friends, uno degli eventi sociali nell'ambito ... In contemporanea l'Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute SpA, con un open day, offre nella propria ...Berrettini stringe i denti e riesce a ribaltare un match difficilissimo: l'azzurro supera il primo turno degli Internazionali d'Italia ...