Tennis | Nadal | “Non so se parteciperò alle Olimpiadi di Tokyo 2020”

"Se parteciperò alle Olimpiadi di Tokyo? Non lo so ancora, onestamente". Rafael Nadal non nasconde i dubbi circa la sua partecipazione ai prossimi Giochi, rinviati di un anno a causa della pandemia. "Non posso rispondere oggi perché non lo so. In una situazione normale non ho mai perso le Olimpiadi, tutti sanno quanto sono importanti per me i Giochi" aggiunge il Tennista spagnolo nella conferenza stampa alla vigilia dell'esordio agli Internazionali di Tennis a Roma, "in questo caso non so ancora c'è una pandemia, il calendario è cambiato e io ho 35 anni. Devo organizzare il mio calendario". I dubbi di Nadal, attuale n.3 al mondo, si aggiungono dunque a quelli espressi dalla statunitense Serena Williams.

