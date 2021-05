Tennis | Internazionali di Roma | Berrettini e Sonego al 2° turno

(Di martedì 11 maggio 2021) Grande giornata dial Foro Italico per gli azzurriche avanzano al 2°del torneo. Musetti eliminato dall’americano Opelka Glid’Italia entrano nel vivo e regalano iniziano a regalare spettacolo. Sulla terra rossa del Foro Italico a, a prendersi la scena sono statientrambi usciti vittoriosi dal campo. Per loro due ora appuntamento al 2°, mentre Musetti vede sfumare la possibilità di giocare gli ottavi uscendo sconfitto con un doppio 6-4 dalla sfida contro l’americano Reilly Opelka. Per Matteosi è trattata di una vittoria in rimonta, costruita dopo aver subito un’iniziale 6-4. Il n° 9 del mondo, complice anche la ...

Novak Djokovic fermato dalla pioggia a Roma : il numero 1 del mondo (recordman da 320 settimane in testa al ranking) e campione in carica al Foro, ha visto interrotto il match del Centrale con lo ...Nadal - Sinner sarà una delle partite clou degliBNL d'Italia 2021 , e di sicuro è una tra le più attese dagli appassionati, non solo italiani, malgrado si stia parlando solo di un secondo turno. Nella conferenza stampa pre - torneo, ...(ANSA) – ROMA, 11 MAG – "Se parteciperò alle Olimpiadi di Tokyo? Non lo so ancora, onestamente. Non posso rispondere oggi perché non lo so. In una situazione normale non ho mai perso le Olimpiadi, tut ...Le parole di Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto dopo le rispettive eliminazioni a Roma Con le sconfitte di Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto la truppa rosa del tennis azzurro resta a ...