Tennis | Internazionali di Roma | 9 giocatori con meno di 25 anni da non perdere

SkySport : ?? INTERNAZIONALI ?? Sinner batte Humbert: al 2° turno sfiderà Nadal ?? LIVE ? - Gazzetta_it : #Sinner facile con #Humbert, ma adesso c’è la prova #Nadal. E sul #Milan...” - Eurosport_IT : SINNER AL SECONDO TURNO ??? Humbert battuto in due set (6-2, 6-4), l'azzurro si regala Rafa Nadal al secondo turno… - infoitsport : Djokovic a Roma per gli Internazionali di tennis: l'allenamento con Fiorello. VIDEO - infoitsport : Risultati Internazionali di Tennis: Sinner ok, impresa Mager -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Internazionali

Andy Murray turista ma non troppo. A Roma, lo scozzese ex numero 1 al mondo, è arrivato insieme agli altri giocatori, seguendo tutte le regole della bolla. Però Andy non è iscritto in tabellone: i ...Ora attende il vincente del match fra Denis Shapovalov , uno dei massimi esteti delmondiale e semifinalista nella scorsa edizione degli, e il polacco Kamil Majchrzak , bravo a ...Novak Djokovic trova a Roma un coach speciale in vista del debutto agli Internazionali d'Italia: il suo amico Fiorello. La prossima volta canteremo assieme come abbiamo fatto al Festival di Sanremo', ...LA RIPARTENZA PESARO Nuova vita per il Circolo tennis e per l'intero polo sportivo di Baia Flaminia per farne un centro di eccellenza del territorio e nazionale. Non solo gli spazi attuali ...