(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. – (Adnkronos) – Si è bloccata sul più bello e ha buttato via una vittoria che sembrava ormai sicura. Così Martinaha salutato subito gliBnl d’Italia al Foro Italico, torneo Wta 1.000 dotato di un montepremi di 1.577.613 dollari in corso sulla terra romana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Tennis: Internazionali Bnl, Musetti fuori al 2° turno... - TV7Benevento : Tennis: Internazionali Bnl, Trevisan e Cocciaretto ko al primo turno... - oathkeepergirl : Guardò gli Internazionali di Roma e mi manca giocare a tennis ?? #IBI21 - TV7Benevento : Sport e Salute: con Tennis&Friends agli Internazionali per un open day visite gratuite... - live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 2nd Round: Reilly Opelka beat Lorenzo Musetti 6-4, 6-4 -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Internazionali

... dunque continua il periodo negativo o comunque poco brillante delfemminile italiano; tra ... di Claudio Franceschini) Direttad'Italia 2021/ Anche Lorenzo Musetti è al 2° turno a ...Lo dice il campione dispagnolo, n.3 al mondo, Rafa Nadal, rispondendo in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio aglidia Roma. Prima di lui, ieri aveva espresso ...Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Torna Tennis& Friends, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia, per una edizione speciale il 15 Maggio per inaugurare il Tour 2021 p ...Si ferma al primo turno la corsa di Martina Trevisan agli Internazionali Bnl d'Italia, eliminata in tre set dopo uno stremante match di 2 ore e 36 minuti dalla kazaka ...