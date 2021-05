Tennis | Internazionali Bnl | Musetti fuori al 2° turno

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. – (Adnkronos) – Lorenzoesce di scena al secondodegliBnl d’Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Il 19enne azzurro, numero 82 del mondo, cede al 23enne statunitense Reilly Opelka, numero 47 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 13 minuti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Inizia male la giornata per i tennisti azzurri aglidi Roma. La prima a scendere in campo è stata Martina Trevisan, battuta dalla kazaka Shvedova al termine di un match combattutissimo terminato per 6 - 0, 6 - 7, 6 - 7. Esce di scena ...Lo dice il campione dispagnolo, n.3 al mondo, Rafa Nadal, rispondendo in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio aglidia Roma. Prima di lui, ieri aveva espresso ...Il 16 maggio l'esordio contro il Ct Barletta nella B2 maschile, il 10 giugno al via il prestigioso open Lazzaroni. Ma la novità dell’ultim’ora è l’assegnazione ...Reilly Opelka ha sconfitto Lorenzo Musetti per 6-4, 6-4, al primo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2021. Il gigante statunitense ha eliminato l'azzurro senza soffrire particolarmente il suo ten ...