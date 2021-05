Temptation Island, anticipazioni: l’inizio è previsto per il 30 giugno (Di martedì 11 maggio 2021) Temptation Island, è sicuramente tra i programmi estivi più attesi. Il reality show delle tentazioni il programma condotto da Filippo Bisciglia. Durante queste settimane, gli autori sono in cerca di nuove coppie. Nel frattempo, la data d’inizio slitta per la fine di giugno. Temptation Island, inizierà il 30 giugno Le anticipazioni di Temptation Island, rivelano che l’isola delle tentazioni inizierà per fine giugno. La prima puntata, la vedremo in onda proprio il 30 giugno 2021, ma questa, non sarà affatto la collezione ufficiale per tutte le altre settimane. Ma la redazione, ha fatto sapere che dalla seconda puntata, Temptation Island andrà in onda sempre di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 11 maggio 2021), è sicuramente tra i programmi estivi più attesi. Il reality show delle tentazioni il programma condotto da Filippo Bisciglia. Durante queste settimane, gli autori sono in cerca di nuove coppie. Nel frattempo, la data d’inizio slitta per la fine di, inizierà il 30Ledi, rivelano che l’isola delle tentazioni inizierà per fine. La prima puntata, la vedremo in onda proprio il 302021, ma questa, non sarà affatto la collezione ufficiale per tutte le altre settimane. Ma la redazione, ha fatto sapere che dalla seconda puntata,andrà in onda sempre di ...

