Tempesta d'amore, anticipazioni 11 maggio: un gesto pieno d'amore (Di martedì 11 maggio 2021) Selina e Christoph saranno i protagonisti assoluti della puntata di Tempesta d'amore, come rivelano le anticipazioni di oggi, martedì 11 maggio. In particolare, il Saalfeld verrà a sapere che la Von Thalheim è molto triste e abbattuta non solo per la vendita della storica dimora di famiglia, ma anche per una vecchia cassetta del passato che si è danneggiata in modo irrimediabile anche a causa dell'intervento di Tim che ha provato invano a ripararla. Christoph deciderà di intervenire per far ritornare il sorriso sul volto di Selina e compirà un gesto pieno d'amore che commoverà profondamente la donna. Selina, a questo punto, inizierà a guardare l'albergatore con occhi diversi. Poco dopo, però, Ariane interromperà un momento molto ...

